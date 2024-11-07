جمعية التخطيط العمراني: المنتدى الحضري العالمي لاقى إشادات دولية عدة

قال الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إنّ المنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه مصر شهد مشاركة كبيرة وحقق نجاحا كبيرا وغير مسبوق كما وكيفا.

وأضاف غيث في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأمر لا يتوقف على الزيادة غير المسبوقة التي حظي بها المنتدى، لكن مشاركة الوفود المختلفة كانت فعالة من الوطن العربي وخارجه، وأبدوا ملاحظات موضوعية تتلخص في أنهم لم يجدوا عرضا بهذه الدقة وعلى أعلى مستويات العروض الفنية.

وتابع رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني: «المنتدى لاقى إشادات دولية عديدة، ولدينا 23 مدينة جديدة تجسد مفاهيم المنتدى، والعالم من حولنا يجسد مفاهيم الاستدامة، ووقعنا اتفاقية منذ 10 سنوات نجسد بموجبها مفهوم العمران الحديث الذي يخضع لأعلى معايير ومعدلات التخطيط، كما أن لن نكسب العمران الجديد فقط هذه الخصائص بأن تكون المدن الجديدة ذكية ومستدامة ومتوازنة وعادلة، بل العمران القائم».