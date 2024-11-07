تمهيدًا لافتتاحه.. محافظ أسيوط يتفقد المبنى الملحق بمستشفى المبرة للتأمين الصحي

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال جولة مفاجئة سير العمل بمستشفى المبرة للتأمين الصحي وتابع أعمال التشطيبات النهائية لتطوير المبنى الملحق بالمستشفى بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القادمة لخدمة أهالي قرى ومراكز المحافظة، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد علي رسلان، مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد سير العمل بقسم الاستقبال والطوارئ وتابع الحالات المترددة عليه واستمع للمرضى ومرافقوهم ومدى رضاهم عنها الخدمات الطبية المقدمة إليهم، كما استكمل جولته بتفقد الأقسام الداخلية والصيدلية واطمأن على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة الأقسام، وتابع الخدمات الطبية في كافة الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم.

كما تابع المحافظ سير العمل بالتشطيبات النهائية بالمبنى المحلق للمستشفى والذي تم إنشاؤه بتكلفة 100 مليون جنيه للإنشاءات فقط ويضيف 80 سرير للمستشفى لتصبح إجمالي عدد الأسرة 155 سرير، حيث إن المستشفى مقامة على مساحة 2842 متر مربع وتتكون من بدروم وأرضي و3 طوابق ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بعد الإضافة الجديدة 155 سرير موزعة كالتالي 17 سرير استقبال و120 سرير للأقسام الداخلية و18 سرير عناية مركزة و14 سرير للحضانات و10 أسرة لغرف العمليات و17 سرير للغسيل الكلوي و27 سرير للعلاج الكيماوي.

وأشار المحافظ إلى أن المبنى الملحق سيتم افتتاحه خلال الأيام القادمة لخدمة المرضى على مستوى المحافظة بالمجان، مشددا على الإسراع في وتيرة العمل وتكثيف الجهود لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، مؤكدا على متابعته المستمرة لسير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية سواء من خلال جولاته الميدانية لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام هذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي وتوفير أماكن لائقة للمواطنين تقدم خدمة مميزة وفقا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالعمل على النهوض بالمنظومة الصحية إلى مستويات أعلى بكافة الطرق الممكنة تنفيذا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.

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