وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع رئيس شركة هاليبرتون

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر - الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد رضوان مدير مشروع بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والمهندس محمد حازم بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.

وأكد بدوى على العلاقات الاستراتيجية مع شركة هاليبرتون والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، وشدد على أهمية دور هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم لأنشطة البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبراتها في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة ، وبحث الجانبان سبل نقل الخبرات والتجارب الناجحة والدراسات العلمية للشركة في هذا المجال.

من جانبه أكد جيف ميلر على التزام الشركة وسعيها المستمر للتوسع في مجالات عملها في قطاع البترول والغاز في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات.