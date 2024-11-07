محافظ البحر الأحمر يشهد انطلاق اليوم الثاني لمعرض «WTM London 2024»

شهد محافظ البحر الأحمر، انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ 43 للمعرض السياحي الدولي "WTM London 2024"، الذي يُعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري.

وأشاد المحافظ بنجاح تنظيم الجناح المصري لهذا العام، والذي تميز بتصميمه الراقي الذي يعكس التراث السياحي والثقافي المصري.

وتابع سير الأعمال داخل الجناح المخصص لمحافظة البحر الأحمر، حيث التقى بعدد من المستثمرين في القطاع السياحي وممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران الدولية. وركزت اللقاءات على تعزيز التعاون وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية للمحافظة، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في مصر.

وأكد المحافظ على أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض السياحية العالمية، خاصةً في ظل التحديات التي يمر بها العالم، والتي تؤثر على استقرار الأسواق السياحية.

وأوضح أن المشاركة الفاعلة تعكس التزام القيادة السياسية المصرية بالنهوض بقطاع السياحة وتطويره عبر وسائل متنوعة.

وشدد على أن تواجد محافظة البحر الأحمر في هذا الحدث الدولي يسهم في تعزيز أعداد السائحين الوافدين من السوق الإنجليزي بشكل خاص، والأسواق العالمية الأخرى بشكل عام، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة فرص العمل في القطاع السياحي.