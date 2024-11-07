الانتخابات الأمريكية 2024.. الجمهوريون يتطلعون إلى الاكتساح بعد فوز ترامب بالرئاسة

يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من مغادرته، بعد أن صوت ملايين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية لمنحه ولاية ثانية، بحسب ما ذكرت "بي بي سي" اليوم الخميس.

وبعيدا عن السباق الرئاسي، استعاد الجمهوريون أيضا السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، بعد الفوز في ولايات فيرجينيا الغربية وأوهايو ومونتانا.

ولا تزال هناك منافسة على المقاعد في مجلس النواب الأمريكي، لكن سيطرتها تميل حاليا أيضا إلى الجمهوريين، وفقا لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

إذا نجح الحزب الجمهوري في انتخابات الكونجرس، سيهيمن الحزب على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض، عندما يؤدي ترامب حلف اليمين في شهر يناير المقبل.