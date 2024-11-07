ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطلين لاتهامها بالاتجار في المخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالعجوزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت البداية بورود معلومات لقسم شرطة العجوزة مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات.

وتبين أن المتهمين عاطلين اعتادا ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات القسم في ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي.

وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

إتجار فى المواد المخدرة إذن من النيابة العامة استمرار حبس عاطل