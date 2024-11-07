وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العالمية

عقد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع لورينزو سيمونيلى، الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز العالمية، حيث تناول اللقاء بحث موقف مشروعات الشركة وخططها المستقبلية لتطوير الأعمال وبخاصة في مجالات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات واسترجاع غازات الشعلة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ومنها الطاقة الحرارية الأرضية، وذلك في إطار حرص الوزارة وخططها للحفاظ على استدامة إمدادات الوقود للسوق المحلى وحماية البيئة.

كما تم التطرق لموقف استكمال الدراسة الفنية المتعلقة بتخزين الغاز بالحقول الناضبة التي يجري إعدادها من خلال شركة بيكرهيوز بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

واستعرض المهندس كريم بدوى أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الحالية والتي يأتي على رأسها زيادة الإنتاج من خلال جذب المزيد من الاستثمارات بالتعاون مع شركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من أصول قطاع البترول المصرى والبنية التحتية الحالية لزيادة القيمة المضافة لموارد الطاقة.

كما أكد أن الوزارة تعمل على التطوير بصفة مستمرة واتخذت مؤخراً العديد من الإجراءات والحوافز لزيادة الإنتاج من الثروات البترولية والتعدينية.

وشدد سيمونيلي، على دعم بيكر هيوز لخطط قطاع البترول، واتفاقها مع رؤية وأولويات الوزارة، حيث تعمل بيكر هيوز على توفير كافة التقنيات اللازمة لدعم زيادة معدلات الإنتاج، وكذا توفير أحدث التقنيات المناسبة لدعم تطوير الإنتاج من الحقول المتقادمة، وعمليات الاسترجاع الذكي لغازات الشعلة وخفض الانبعاثات.

وحضر اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور محمد رضوان مدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG والمهندس محمد حازم بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وسارة سالم رئيس إدارة التواصل والمؤتمرات.