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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية أبو قرقاص تعقد المؤتمر التكويني تحت عنوان "القيادة المسيحية" بقبرص

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أُقيم المؤتمر التكويني لكهنة إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك بالتعاون مع هيئة "STEP FORWARD"، حول "القيادة المسيحية من منظور كتابي ورعوي"، تحت رعاية وحضور الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية، ذلك بمدينة لارنكا القبرصية. 

شارك في إلقاء محاضرات المؤتمر نخبة من المتكلمين من بينهم الأنبا بشارة، وبدعوة من المطران سليم صفير، مطران الكنيسة المارونية بقبرص، أقيمت صلاة القداس الإلهي، بمقر المطرانية المارونية، بمدينة نيقوسيا القبرصية، حيث تم تبادل الخبرات الرعوية المشتركة، بالإضافة إلى زيارة بعض الأماكن، والكنائس المختلفة.

المؤتمر التكويني كهنة إيبارشية أبوقرقاص ملوي ديرمواس STEP FORWARD هيئة القيادة المسيحية من منظور كتابي ورعوي