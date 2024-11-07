إيبارشية أبو قرقاص تعقد المؤتمر التكويني تحت عنوان "القيادة المسيحية" بقبرص

أُقيم المؤتمر التكويني لكهنة إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك بالتعاون مع هيئة "STEP FORWARD"، حول "القيادة المسيحية من منظور كتابي ورعوي"، تحت رعاية وحضور الأنبا بشارة جودة، مطران الإيبارشية، ذلك بمدينة لارنكا القبرصية.

شارك في إلقاء محاضرات المؤتمر نخبة من المتكلمين من بينهم الأنبا بشارة، وبدعوة من المطران سليم صفير، مطران الكنيسة المارونية بقبرص، أقيمت صلاة القداس الإلهي، بمقر المطرانية المارونية، بمدينة نيقوسيا القبرصية، حيث تم تبادل الخبرات الرعوية المشتركة، بالإضافة إلى زيارة بعض الأماكن، والكنائس المختلفة.