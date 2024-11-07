أستاذ صحة عامة: حقنة البرد سببت عددًا من الوفيات خاصة في الأرياف

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إن حقنة البرد أمر خطير جدا، مشددًا على ضرورة إطلاق حملات توعية للتحذير منها من جانب الإعلام ونقابتي الأطباء والصيادلة.

وأضاف المر، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ حقنة البرد سببت عددًا من الوفيات، وبخاصة في الأرياف، لأنها تتكون من كورتيزون ومضادات حيوية وأحيانا، تكون بكميات كبيرة جدا.

وتابع أستاذ الصحة العامة، أن البرد أو الأنفلونزا مرض فيروسي وبالتالي فإن حقنة هتلر أو مجموعة البرد ليست مخصصة لها على الإطلاق، ولا ربط بينهما، مشيرًا إلى أن الكورتيزون يقلل المناعة ومقاومة الجسم للفيروس، وعندها يشعر المريض براحة كاذبة، وهذا أمر خطير.

وأكد أن المضادات الحيوية تعالج الأمراض البكتيرية وليست الأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا والبرد، مشددًا على ضرورة التوعية ضد المعلومات المغلوطة بمشاركة الجهات المعنية، وألا يتم صرف الأدوية دون روشتة.