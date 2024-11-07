للرد على الفتاوى.. انطلاق قافلة دعوية من منطقة الوعظ إلى الواحات البحرية

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة أهمية دور المؤسسات الدينية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ومناطق الوعظ والإعلام الديني ولجان الفتوى من رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعي والإصلاح بين المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لعدد من الأئمة والوعاظ أعضاء القافلة الدعوية الموجهة إلي مركز الواحات البحرية لخدمة أهالي المركز ورفع الوعي المجتمعي.

وأكد المحافظ على أهمية القوافل الدعوية في التعامل مع بعض الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع والتي يتم رصدها ووضع وتنفيذ خطط عمل دورية للتعامل معها إلى جانب بثّ روح الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع المصرى وترسيخ المنهج الأزهري الوسطى القائم على احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية.

وأوضح النجار، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والقوافل الدعوية تهدف إلى النزول لأرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في القضايا المجتمعية المختلفة وتحقيق مؤشرات أفضل للقضايا السكانية لضمان تنفيذ خطط التنمية المستدامة 2030.

ووجه المحافظ رئيس مركز الواحات البحرية بتقديم الدعم اللازم للقافلة الدعوية وتسهيل مهام عملها لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

وأشار الشيخ أحمد الناجي، مدير عام منطقة وعظ الجيزة، إلى أن أعمال القافلة الدعوية في مركز الواحات البحرية المكونة من 10 من أكفأ وعاظ إدارة الوعظ بمنطقة الجيزة الأزهرية سوف تبدأ أعمالها من اليوم وتستمر علي مدار يومين، تطوف المساجد والأماكن العامة ومراكز الشباب لنشر الفكر الأزهري الدعوي الوسطي، والرد على فتاوى المواطنين واستفساراتهم الدينية في كافة شئون حياتهم، موجها الشكر لمحافظ الجيزة على تقديمه الدعم اللازم لنجاح فعاليات القافلة.