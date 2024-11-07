150 طالبًا يشاركون في الدوري الرياضي بجامعة قناة السويس بمنافسات متعددة

انطلقت مباريات الدور الثاني من الدوري الرياضي لكليات جامعة قناة السويس اليوم الخميس، بمشاركة 150 طالباً من مختلف الكليات في عدة ألعاب جماعية وفردية، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة.

يأتي هذا الدوري بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ناصر مندور أن الدوري الرياضي هو تأكيد لرؤية الجامعة في تعزيز النشاط الرياضي كجزء من تجربة الطالب الجامعية، حيث تسعى الجامعة لتوفير بيئة تنافسية تنمي مهارات الطلاب و تعدهم للمساهمة الفاعلة في المجتمع".

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم إلى أن مشاركة الطلاب الفعالة في الأنشطة الرياضية تعزز روح الانتماء والعمل الجماعي، ونتطلع لرؤية المزيد من التميز والتنافس الشريف بين الطلاب خلال المباريات القادمة".

كما أوضح الدكتور محمود شعيب أن التفاعل الإيجابي والمنافسة بين الطلاب في هذه البطولة يشكلان فرصة لاكتشاف مواهب رياضية جديدة وتطوير مهارات الطلاب على مستوى الأنشطة الرياضية في الجامعة.

جاءت الفعاليات بتنظيم الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.

وتنوعت الأنشطة الرياضية لتشمل ألعاب كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة.

هذا ومن المقرر أن تستكمل منافسات دور الثمانية في الدوري الرياضي يوم الأحد القادم، وسط تطلعات لمزيد من التفاعل والتنافس المثمر بين طلاب الجامعة.