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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على جدول مباريات الجولة السادسة لدوري الكرة النسائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تبدأ مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، غدا الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر.

وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

الجمعة 8-11 المقاولون العرب x مودرن سبورت.

الجمعة 8-11 المصري x وادي دجلة.

الجمعة 8-11 الأهلي X الاتحاد السكندري.

الجمعة 8-11 زد X اتحاد بسيون.

الثلاثاء 12-11 البنك الأهلي x بيراميدز.

الإثنين 18-11 بالم هيلز x الجونة.

على أن تبدأ جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

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