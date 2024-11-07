تعرف على جدول مباريات الجولة السادسة لدوري الكرة النسائية

تبدأ مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، غدا الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر.
وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
وجاء جدول المباريات كالتالي:
الجمعة 8-11 المقاولون العرب x مودرن سبورت.
الجمعة 8-11 المصري x وادي دجلة.
الجمعة 8-11 الأهلي X الاتحاد السكندري.
الجمعة 8-11 زد X اتحاد بسيون.
الثلاثاء 12-11 البنك الأهلي x بيراميدز.
الإثنين 18-11 بالم هيلز x الجونة.
على أن تبدأ جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.