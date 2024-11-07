تعرف على جدول مباريات الجولة السادسة لدوري الكرة النسائية

تبدأ مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري للكرة النسائية، غدا الجمعة الموافق 8 نوفمبر، لتستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 18 نوفمبر.

وتشمل الجولة 6 مباريات، وذلك بعد إلغاء مباراة فريق مسار أمام إنبي لسفره للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

الجمعة 8-11 المقاولون العرب x مودرن سبورت.

الجمعة 8-11 المصري x وادي دجلة.

الجمعة 8-11 الأهلي X الاتحاد السكندري.

الجمعة 8-11 زد X اتحاد بسيون.

الثلاثاء 12-11 البنك الأهلي x بيراميدز.

الإثنين 18-11 بالم هيلز x الجونة.

على أن تبدأ جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.