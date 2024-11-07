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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس ينشئ مقرًا إداريًا جديدًا للكنيسة الأرثوذكسية بالقاهرة الجديدة

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تُنشئ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مقار إداريا جديدا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في التجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة - أرض مثلث الأمل. 
ومن المقرر ترأس قداسة البابا تواضروس صلوات القداس الإلهي، بمشاركة الآباء المطارنة والأساقفة وممثلي المجتمع القبطى بمصر وخارجها، وهو القداس الإلهي الأول بكنيسة القديسين مار مرقس والبابا كيرلس السادس بالمقر الإداري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتجمع السادس السبت المقبل الموافق ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ م. 

ويبلغ مساحة المقر ٣٠ فدانا، حيث صدر قرار جمهوري رقم ١٧٠ لسنة ٢٠١٥، والذي يقضي بإعادة تخصيص الأرض لصالح بطريركية الأقباط الأرثوذكس المصرية، لإنشاء ملحق إضافي للكاتدرائية المرقسية عليها، ويعد هذا المقر هو صرح إداري ضخم، مجهز بأحدث التقنيات العلمية والإدارية والتكنولوجية.

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