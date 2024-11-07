شاهد تدريبات المصري استعدادًا لمواجهة الجونة في الدوري

واصل الفريق المصري تدريباته، وذلك للاستعداد لمباراته أمام فريق الجونة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وأدى الفريق، فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة، كما عقد علي ماهر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث حول كافة الجوانب الفنية والخططية.

ويسعى الفريقين للتنافس بقوة وتسديد أهداف في شباك الآخر للصعود في ترتيب الدوري.

ويواجه المصري فريق الجونة يوم السبت المقبل الموافق 9 نوفمبر، في تمام الساعة 5 مساءً.

يذكر أن المصري فاز في مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش يوم الأربعاء الماضي الموافق 29 أكتوبر، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم 2024/ 2025.

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