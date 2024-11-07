محلل سياسي: نتنياهو سيحاول إنهاء الصراع العسكري بعد فوز ترامب

كشف الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، سياسة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الجديد، وكيفية تغيير خريطة العالم بعد فوزه بالانتخابات الأمريكية.

وقال الدكتور رضا فرحات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد: أمريكا ستظل داعمة لتل أبيب في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة، منوها بأن إسرائيل تستهدف توسع حدودها من خلال الدعم الأمريكي.

وأضاف أن علاقة نتنياهو ببايدن قائمة على أسس عدم الاحترام، لكن ترامب شخصية قوية وله ردود فعل غير محسوبة؛ الأمر الذي سيجعل نتنياهو يتعامل معه بحذر.

واختتم قائلا: نتنياهو في هذه الفترة سيحاول إنهاء الصراع العسكري؛ خاصة أن ترامب صرح سابقا بأنه سيعمل على إنهاء الحرب في المنطقة حال فوزه بانتخابات أمريكا.