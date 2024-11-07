محافظ القليوبية يقود حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.. صور

قاد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمركز ومدينة بنها، بحضور اللواء فؤاد الطيب، نائب مدير أمن القليوبية، واللواء طارق ماهر، رئيس مجلس مدينه بنها، واللواء محمد الشريف، مساعد مدير الامن والعقيد إسلام طه، مأمور مركز بنها.

وخلال الحملة تم إزالة 7 حالات مخالفة على مساحة 1400م٢، بقرية ميت الحوفين بالوحدة المحلية بكفر الجزار، وقرية كفر العرب بالوحدة المحلية بمرصفة بمركز ومدينة بنها، وجميعها بالطوب السن، حيث تم إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية وقوة التدخل السريع بالمحافظة.

وأكد المحافظ على الاستمرار في مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية أو المرور الميداني والتعامل الفوري معها.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز وكدن وأحياء المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، موجهًا بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين والمعتدين.