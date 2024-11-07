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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المنيا تستضيف مؤتمر أدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين

محافظة المنيا
محافظة المنيا
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أعلنت محافظة المنيا، عن استضافة المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، على أرض عروس الصعيد بمشاركة جامعة المنيا، وذلك تحت شعار "أدب الانتصار والأمن الثقافي خمسون عامًا من العبور"، دورة الكاتب الكبير جمال الغيطاني، رئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار.

وتشارك جامعة المنيا في فعاليات المؤتمر باستضافة اللقاءات لأكثر من 450 أديبا وباحثا وناقدا وإعلاميا، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وممثلي أندية الأدب والأمانة والمكرمين، حيث تعقد 6 جلسات بحثية داخل أروقة الجامعة لعرض الأبحاث والمحاور الرئيسية، ويصدر عن المؤتمر خمسة كتب توثق الأبحاث وإبداعات أدباء المنيا، وتشمل كتابا نقديا عن إبداعاتهم وكتابا عن المبدعين المكرمين وذاكرة النشر الإقليمي، إلى جانب جريدة يومية للمؤتمر.

جاء ذلك خلال زيارة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للمنيا، والوفد المرافق له، الذي ضم الدكتور مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الثقافية، ورحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، والشاعر ياسر خليل، أمين عام المؤتمر، والشاعر وليد فؤاد، مدير إدارة المؤتمرات وأندية الأدب.

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