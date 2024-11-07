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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الكرملين: لا صحة لما تردد بشأن قيام بوتين بتهنئة ترامب

دونالد ترامب وفلاديمير
دونالد ترامب وفلاديمير بوتين
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أكد الكرملين، اليوم الخميس، أنه لا صحة لما تردد بشأن قيام بوتين بتهنئة ترامب بشكل غير رسمي على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

رغم تأكيد روسيا أمس أنها لا تعتقد بعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه استعدادها للعمل معه إذا تم انتخابه، وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن موسكو ماضية في تحقيق أهدافها في أوكرانيا، مشددة على أن شروطها في هذا الصدد واضحة تماماً في واشنطن ولن تتغير.

في المقابل، يرى عدد من الخبراء والمراقبين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يشعر بارتياح أكبر في حال فوز ترامب بالانتخابات، خاصة وأن الأخير أشاد مراراً بذكاء بوتين، وأعرب عن ثقته بقدرته على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

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