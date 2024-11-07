طلب إحاطة بشأن استكمال تغطية ترعة القضابة بمدينة فوه

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن استكمال تغطية 525 م من ترعة القضابة المارة داخل مدينة فوه بكفر الشيخ، وموجهة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والموارد المائية والري.

وقالت أبو السعد في طلب الإحاطة، إن هناك جهودا كبيرة تُبذل من الحكومة بشأن تبطين الترع وإعادة خريطة المصارف والترع في مصر، متابعة: ولكن ورد إلينا العديد من الشكاوى بشأن عدم استكمال تغطية 525 م من الترعة المارة داخل مدينة فوه (ترعه القضابة) لا سيما وأنه قد تم عمل تغطية لها بداية من أمام محكمه فوه حتى شارع مركز شرطة فوه بطول 475 م ليتبقى تغطية المرحلة الثانية والتى يبلغ طولها 525 م.

وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه الترعة تعد وسط الكتلة السكنية وتمر بالموقف العمومي لمدينة فوه حتى مدخل شارع المستشفى المركزى (كوبري الدسوقي)، كما أن المنطقة المطلوب استكمال تغطيتها تقع نهايتها في مدخل رئيسي للمدينة، مشيرة إلى أن مدينة فوه، تميزت بقيمتها التاريخية على مدار عصور خاصة وأنها تعد ثالث المدن بالجمهورية بقيمة التراث المعماري والتاريخي الإسلامي بعد القاهرة الفاطمية ثم رشيد ثم فوه.

وتابعت: المدينة أصبحت الآن على ممر محور المحمودية الإسكندرية والذي سينتهى بالجلالة على البحر الأحمر ويمر بها أيضا رافد الطريق الدولى الساحلى وحتى المنطقة الصناعية بمطوبس، كما أن المدينة على مدار 3 سنوات يتم بالفعل إعداد كل التقارير اللازمة نحو اعتمادها كمدينة ذات طابع خاص أسوة بمدن سبقتها كالأقصر ورشيد والقاهرة الفاطمية.

وطالبت وكيل لجنة المشروعات، بسرعة استكمال تغطية 525 م من الترعة المارة داخل مدينة فوه (ترعة القضابة) لا سيما وأنه قد تم عمل تغطية لها بداية من أمام محكمة فوه حتى شارع مركز شرطة فوه بطول 475 م ليتبقى تغطية المرحلة الثانية والتى يبلغ طولها 525 م.