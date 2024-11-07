البورصة تعلن تنفيذ صفقتين من الحجم الكبير على أسهم تعليم لخدمات الإدارة ومستشفى كليوباترا

أعلنت البورصة المصرية اليوم الخميس تنفيذ صفقه من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة تعليم لخدمات الإدارة لعدد 216,112,769 سهم بقيمة إجمالية 1,869,375,451 جنيه.

في الوقت نفسه أعلنت البورصة عن تنفيذ صفقة أخرى على أسهم شركة مستشفى كليوباترا لعدد 1,717,852 سهم بقيمة إجمالية 11,647,036 جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

واستهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، وارتفع مؤشرا السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.33% مسجلا 31148 نقطة، والشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% عند مستوى 3227 نقطة.

كما ارتفع مؤشرا EGX100 بنسبة 0.51%عند 11504 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.54% إلى 8248 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في مستهل التعاملات 2.251 تريليون جنيه.

جاء ذلك وسط توجه المستثمرون العرب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 1.733 مليون جنيه، في حين قصد المصرييون والاجانب البيع بصافي قيمة بلغت 246.5 ألف جنيه و 1.487 مليون على التوالي.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 2.09 مليار جنيه والكمية 292 مليون ورقة منفذة على 7.4 ألف عملية.