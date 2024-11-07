تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع زد، على استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية من دوري نايل "الدوري المصري" للموسم 2024 - 2025.

وكان الأهلي افتتح مشواره في منافسات الدوري الممتاز ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مؤخًرا ‏على استاد السلام، بينما تعادل زد مع الجونة سلبيا.

ويسعى النادي الأهلي لمواصلة الانتصارات في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري، الذي توج به الموسم الماضي للمرة 44 في تاريخه.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، خالد عبد الفتاح، أكرم توفيق.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد، وسام أبو علي، حسين الشحات.

قائمة الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعه، يوسف أيمن، عمر كمال، أكرم توفيق، خالد عبد الفتاح، ويحيى عطية الله.

خط الوسط: عمر الساعي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، مروان عطية، وأحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد، طاهر بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي، ومحمود كهربا.