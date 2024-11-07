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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وفاة مدرس عقب مشاجرة مع ولي أمر داخل مدرسة بالخليفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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توفى مدرس بجلطة فى المخ عقب مشاجرة مع ولي أمر داخل مدرسة بمنطقة الخليفة .

تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة داخل مدرسة إعدادية ونقل مدرس للمستشفى  ووفاته بجلطة في المخ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أن المتوفى مدرس لغة إنجليزية بالمرحلة الإعدادية، وبسؤال ابنة المتوفى اتّهمت ولي أمر طالبة بالتسبب في وفاة والدها .

بعمل التحريات تبين  أن مشادة نشبت بين المتوفى وولي أمر طالبة يعمل مدرس أيضا بمدرسة أخرى، بسبب قيام المتوفى بمعاتبة الطالبة، فقام والدها بالحضور للمدرسة ونشبت بينه وبين زميله مشادة سقط فيها مدرس اللغة الإنجليزية مغشيا عليه، وتم نقله للمستشفى وتوفي بداخلها،  وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

اعدادي أجهزة الأمن التحريات المرحلة الإعدادية المحضر اللازم جلطة في المخ قسم شرطة الخليفة متوفي