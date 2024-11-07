محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الشباب والرياضة

بدأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، زيارته لمحافظة كفر الشيخ، حيث كان في استقباله، اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة، وذلك قبل بدء الجولة التفقدية والتي يقوم بها وزير الشباب والرياضة والتي تهدف إلى دعم المشروعات الرياضية والشبابية بالمحافظة، والوقوف على أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزيتها لخدمة الرياضيين والشباب في المنطقة.

وخلال الاستقبال، تبادل الوزير ومحافظ كفر الشيخ الحديث حول خطط الوزارة لتطوير الرياضة بالمحافظات وتعزيز الإمكانيات المتاحة للأندية ومراكز الشباب في كفر الشيخ.

وتأتي الزيارة في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب ورعاية المواهب الرياضية، وتوفير بيئة ملائمة لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

ويتضمن جدول الجولة العديد من الفعاليات المهمة، من بينها افتتاح منشآت رياضية جديدة، والاطلاع على سير التدريبات في المشروعات القومية لتنمية المواهب الرياضية، بالإضافة إلى لقاءات مع الشباب والرياضيين لمناقشة احتياجاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي، بدر السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، الدكتور عبد الله الباطش، مساعد الوزير لشؤون مراكز الشباب، ووسام صبري، مساعد الوزير لشؤون الكيانات الشبابية، والدكتور محمد حسن، معاون الوزير للشباب، والدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفر الشيخ.

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