قافلة طبية مجانية.. "الزراعة" تفحص وتعالج 1500 حيوان بمنطقة سقارة بالبدرشين

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة علاجية مجانية من أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة بالاشتراك مع أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات بالعباسية وجمعية ESMA للرفق بالحيوان بمنطقة سقارة البدرشين طريق الآثار السياحي، وبالجهود الذاتية للمديرية وتنفيذا لبدء فاعليات البرنامج الوطني "معا لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة" بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار.

وجاء ذلك في إطار مبادرة "بداية" بداية جديدة لبناء الإنسان والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج لكافة فئات المواطنين.

وقامت القافلة بعلاج ٦٧ خيلا من نزلات البرد و98 خيلا من التهابات المفاصل والعرج، و١٠٣ جمل من الجرب، و١٤٣ من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام، و١٦٢ حيوانا من الأمراض الباطنية.

كما تم تجريع 400 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، ورش 500 رأس ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم ٣٠ كلبا ضد السعار، بالإضافة إلى عمل عدد من الندوات الإرشادية عن مرض السعار والتطعيمات الخاصة به وكذلك أمراض الخيول والجمال، وبذلك يكون إجمالي الحيوانات المعالجة من الخيول والجمال والحيوانات الأليفة 1503 حيوانات‎.