ضبط 104 مخالفات خلال حملات تموينية بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا ضبط 104 مخالفات خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف، أنه تم ضبط 75 مخالفة فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات) و28 في مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم وجود شهادة صحية – تجار تموينيين)، بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية.

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