ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.39%، ليصل إلى مستوى 31,165.47 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.62%، وصولًا إلى مستوى 31,165.47 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.6%، وصولًا إلى 8,253.37 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.54%، ليصل إلى مستوى 11,507.9 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.38%، ليصل إلى مستوى 38,653.48 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.34%، مسجلًا 13,671.17 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.51%، وصولًا إلى 6,757.99 نقطة.