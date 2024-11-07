حملات "تموين الأقصر" بالأسبوع الأول من نوفمبر.. صور

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عن مجهود وحصاد التي نفذتها المديرية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2024، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق التجارية لمعرفة مدي التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية.

وفي هذا السياق، نفذت مديرية التموين بالأقصر وإدارتها، حملات صباحية ومسائية مستمرة خلال الفترة من ١ إلى 6 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن الجهود التى تقوم بها المديرية وإداراتها لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية.

وتضمنت المضبوطات الآتي:

ضبط طن وربع زيوت سيارات، و٣٠ جركن سائل تبريد مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها فى مخزن غير مرخص.

- ضبط نص طن سكر حر مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية دالة على مصدرها.

- ضبط ربع طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في أحد المخازن الغير مرخصة.

- ضبط ربع طن أرز بدون فواتير دالة ومجهولة المصدر.

- ضبط ٨ منشأة تجارية تدار بدون ترخيص.

– مخالفة غلق عدد ثلاثة تاجر تموين ومشروع جمعيتي في أثناء مواعيد العمل الرسمية.

- ضبط ٦٩ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار لمنشآت تجارية متنوعة منها ١٢ لمنشآت تموينية.

- ضبط صاحب محطة وقود تصرف فى ١٠٠ لتر بنزين من رصيد محطته - عدد ١ عدم حمل شهادة صحية.

وتم التحفظ على المضبوطات.

رصد 99 مخالفات لمخابز بلدية بالأقصر

كما تم رصد عدد ٩٩ مخالفات لمخابز بلدية عبارة عن:

- تصرف ٨ مخبز فى طن ونص دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز.

- ضبط صاحب مخبز لبيعه خبز بلدى مدعم بأزيد من السعر الرسمي.

- ضبط صاحب مخبز قام بتجميع عدد ١٤٤ بطاقة تموينية بغرض الاستيلاء على الدعم.

- ٣٦ محضر لعدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات المقررة - ١٤ نقص وزن الرغيف البلدي المدعم - ١ عدم إعطاء بون صرف للمواطنين - ٤ عدم وجود قائمة تشغيل للمخابز - ١٠ عدم وجود ميزان داخل المخبز - ١٧ عدم وجود سجل زيارات للمخبز - ٦ عدم نظافة أدوات العجين والطاولات - ١ توقف جزئي عن الإنتاج.

وتم تحرير محاضر للمخالفين لحين تصرف النيابة العامة بشأنهم.

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