ضمن مبادرة بداية.. تنظيم قوافل بيطرية وطبية في دمياط

انطلقت فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، اليوم الخميس، بقرية أبو عدوي التابعة للوحدة المحلية لأم الزرق في دمياط جاءت بحضور محمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة لأم الرزق، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وبمتابعة من اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وشاركت مديرية الشؤون الصحية بقافلة طبية شاملة وفريق متحرك لتقديم المبادرات بالكشف المبكر على الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة، حيث نظمت التربية والتعليم ندوة توعوية من الإدارة التعليمية كفر سعد، كما عقدت وحدة تكافؤ الفرص ندوة عن تعزيز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إدارة ندوة لتعريف الناس القروض التي تمنحها إدارة البناء بالقرية، وعقدت مديرية الأوقاف ندوة عن زواج القاصرات.

وشاركت هيئة تعليم الكبار بندوة عن خطر الأمية علي المجتمع، وتم عمل امتحانات فورية، فيما عقد الأزهر ندوة "توعوية عن إنما المؤمنين أخوة"، ونظمت مديرية القوى العاملة ندوة عن ملتقى التوظيف، وأهمية التدريب الذي تقدمها المديرية للشباب في الحصول على فرص عمل.

ونظمت مديرية الشؤون الاجتماعية ندوة عن زواج القاصرات، وتم توزيع 75 كرتونة القوات المسلحة، وعقدت وحدة السكان بالوحدة ندوة عن فن اختيار شريك الحياة، ونظمت مديرية الزراعة ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية والتوصيات الفنية لمحصول القمح، وعقدت مديرية الشباب والرياضة ندوة عن دور مراكز الشباب ف خدمة الشباب وإظهار المواهب والطاقات الإبداعية لديهم.

ونظمت مديرية الطب البيطري قافلة بيطرية علاجية، وتم الكشف علي الحيوانات 1970 دواجن و60 ماشية و55 تجريع لمكافحة التطفليات، كما تم عمل ندوة عن التربية الآمنة للطيور وكيفية الوقاية من الأمراض المشتركة بين الحيوان والانسان، وعقدت هيئة الإسعاف ندوة عن الإسعافات الأولية، فضلا عن تواجد المكتبة المتنقلة وتم تقديم الخدمة للأطفال، كما قدم المركز التكنولوجي خدمات عمل طلبات تصالح وشهادات بيانات التصالح ورخص المحلات وسداد أقساط ومديونيات، وتم عمل ندوة للطلبة عن الإسعافات الاولية، كما قدمت سيارات التموين السلع بأسعار مخفضة المواطنين.