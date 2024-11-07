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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الاقتصاد الألماني: الخلافات بشأن الميزانية قابلة للحل مع استمرار الحكومة بعملها

وزير الاقتصاد الألماني
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك
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قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك اليوم الخميس، إن الخلافات المتعلقة بالميزانية يمكن حلها، وأن الحكومة قادرة على الاستمرار في أداء مهامها رغم هذه الخلافات. 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أشار هابيك إلى أن الدور الألماني في أوروبا أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب. 

وأكد الوزير أن نتيجة الانتخابات الأمريكية تشير بوضوح إلى أن ألمانيا لا يمكن أن تغيب عن الساحة الأوروبية في هذه المرحلة الدقيقة.

وتطرق هابيك إلى اجتماع لجنة الموازنة المقرر في 14 نوفمبر، وسط مخاوف من تأثير الخلافات على استقرار الائتلاف الحاكم، وقال: "الحديث الجاري حول هذه القضية يتم بوضوح وجدية، وما نحتاجه هو التوصل إلى حلول عملية".

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