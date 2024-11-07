غلق 3 مكامير فحم مخالفة في دمياط

شنت الوحدات المحلية في محافظة دمياط حملات موسعة تستهدف المتابعة على منظومة مكامير الفحم، حيث تمكنت من غلق ٣ مكامير مطورة غير مرخصة خلال الحملة المُنفذة مؤخرًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وبالمتابعة الدورية من اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة لمنظومة مكامير الفحم والتأكد من مطابقتها للاشتراطات المقررة وإيقاف المكامير المخالفة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

واستمرت الحملات على مكامير الفحم، حيث أسفرت الحملة المُنفذة مؤخرًا بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ، جاءت بالتعاون مع مديرية أمن دمياط وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وبحضور ممثلى إدارة البيئة بالوحدة المحلية، عن غلق ٣ مكامير فحم مطورة غير مرخصة.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، ووجه محافظ دمياط باستمرار عمل اللجنة المشكلة لفحص موقف المكامير المخالفة التى لا تقوم بتشغيل وحدات المعالجة والتأكيد على الالتزام بالمعايير البيئية .

كما شن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة حملة لغلق وتشميع معارض السيارات المخالفة بالمدينة " في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الصادرة بشأن مراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية، خاصة مع تزايد مشكلة عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين.

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن قيام اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير ، بشن حملة مكبرة لتنفيذ ( 13) قرار غلق وتشميع لمعارض السيارات المخالفة، التى تزاول نشاطا بالمخالفة للقانون بدون رخصة تشغيل وداخل نطاق الكتلة السكنية، بالمنطقة المركزية والحيين الثانى والثالث بمدينة دمياط الجديدة".

وأوضح رئيس الجهاز: أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك ، وقيام بعض المواطنين بمزاولة أنشطة تمارس بأماكن غير مصرح بمباشرة أنشطة مهنية أو تجارية بها ، سواء بالعمارات أو قطع الأراضي أو السكنى أو البدروم أو الجراج لغير الغرض المخصص له، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة.