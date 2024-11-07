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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة قناة السويس تنظم ملتقى التوظيف الخامس للشركات الصينية

رئيس جامعه قناه السويس
رئيس جامعه قناه السويس
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أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن سعادته بتنظيم "ملتقى التوظيف الخامس للشركات الصينية الاستثمارية العاملة في مصر" الذي يُعقد بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية، مشيراً إلى حرص الجامعة على تقديم فرص حقيقية لطلابها و خريجيها و لخريجي الجامعات المصرية الأخرى من مختلف التخصصات.

وأضاف أن هذا الحدث يأتي ضمن استراتيجية الجامعة في دعم الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل بكفاءة.

من جانبها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى يُمثل خطوة هامة لتعزيز التواصل بين الشركات الصينية والكوادر المصرية الشابة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص توظيف واعدة.

وأشارت إلى أن الجامعة، عبر معهد كونفوشيوس، تسعى لتقديم مختلف أوجه الدعم والتأهيل للشباب لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.

وتحت إشراف الدكتور حسن رجب المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، وما و ينبو المدير التنفيذي الصيني لمعهد كونفوشيوس بالجامعة ، ينظم معهد كونفوشيوس هذا الملتقى يوم الإثنين الموافق 11 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 11 صباحًا بحديقة النجمة أمام مبنى رئاسة الجامعة، ويستقبل طلاب وخريجي جامعة قناة السويس والجامعات المصرية الأخرى من مختلف أنحاء مصر.

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