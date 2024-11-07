باكستان تدين بشدة محاولات إسرائيل تفكيك "الأونروا"

أدانت باكستان بشدة محاولات إسرائيل تفكيك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ووصفتها بأنها جزء من حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وقال القائم بأعمال الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، عثمان جادون - في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونقلها راديو باكستان اليوم الخميس - إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريع يحظر عمل الوكالة يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على قطاع غزة.

وطالب جادون المجتمع الدولي، بمحاسبة إسرائيل على أفعالها وضمان استمرار عمليات الأونروا، مشيرا إلى أن استهداف إسرائيل للوكالة، لا يقوض المساعدات الإنسانية فحسب، وإنما يهدد أيضا الجهود الرامية إلى دعم هوية الشعب الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته إلى العدالة والسلام.