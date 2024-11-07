ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم| الأهلي يواجه زد والاتحاد السكندري يتحدى حرس الحدود

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات، اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:

*الدوري المصري

08:00 الأهلي X زد 

05:00 الاتحاد السكندري X  حرس الحدود 

05:00 غزل المحلة X طلائع الجيش 

*الدوري الإيطالي:

11:45 جنوي X كومو

*الدوري الأوروبي:

10:00 فنرباهتشة X ألكمار

10:00 فرينكفاروزي X دينامو كييف

10:00 أولمبيك ليون X هوفنهايم 

10:00 لاتسيو X بورتو 

10:00 مانشستر يونايتد X باوك سالونيكي 

10:00 ريال سوسيداد X فيكتوريا بلزن 

10:00 أندرلخت X أر إف أس

07:45 بودو X كاراباج أجدام 

07:45 سلافيا براج X آينراخت فرانكفورت 

07:45 سبورتنج براجا X ايلفسبورج 

07:45 ستيوا بوخارست X ميتيلاند 

07:45 جالاتا سراي X توتنام هوتسبر 

07:45 لودوجوريتس رازجراد X أتليتك بلباو 

07:45 نيس X تفينتي

07:45 أولمبياكوس X جلاسكو رينجرز 

07:45 رويال يونيون سان جيلواز X روما 

*الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى:

10:00 وست بروميتش ألبيون Xبيرنلي 

*دوري المؤتمر الأوروبي

10:00 أبويل Xفيورنتينا 

10:00 ريال بيتيس X سيلجي 

10:00 تشليسي Xنادي نوا 

10:00 يورجورن Xباناثينايكوس 

10:00 كوبنهاجن X باشاك شهير 

10:00 هايدنهايم Xهارت أوف ميدلوثيان 

10:00 ياجيلونيا Xمولده 

10:00 لارني Xسانت جالن 

10:00 لاسك لينز X سيركل بروج

10:00 فيتوريا جيماريش Xملادا بوليسلاف 

07:45 جنت X أومونيا 

07:45 هلسنكي X ليوبليانا

07:45 بافوس X أستانا

*الدوري السعودي للمحترفين:

07:00 العروبة X الاتحاد 

05:00 الشباب X الخلود

04:30 الفيحاء X القادسية 

*الدوري الإماراتي

05:30 العين X بني ياس 

*الدوري المويتاني الممتاز

09:50 الشمال X المريخ 

07:00 أنزايدانX نواكشوط كينجز 

*دوري نجوم العراق

06:45 زاخو X أربيل 

04:15 ديالي X الميناء 

04:15 نفط البصرة X الكهرباء 

01:45 الحدود X النجف 

*الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى:

08:30 وفاق سطيف X مولودية وهران 

تشاهدون اليوم جميع مباريات اليوم مباريات اليوم