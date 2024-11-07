تشاهدون اليوم| الأهلي يواجه زد والاتحاد السكندري يتحدى حرس الحدود

تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات، اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:

*الدوري المصري:

08:00 الأهلي X زد

05:00 الاتحاد السكندري X حرس الحدود

05:00 غزل المحلة X طلائع الجيش

*الدوري الإيطالي:

11:45 جنوي X كومو

*الدوري الأوروبي:

10:00 فنرباهتشة X ألكمار

10:00 فرينكفاروزي X دينامو كييف

10:00 أولمبيك ليون X هوفنهايم

10:00 لاتسيو X بورتو

10:00 مانشستر يونايتد X باوك سالونيكي

10:00 ريال سوسيداد X فيكتوريا بلزن

10:00 أندرلخت X أر إف أس

07:45 بودو X كاراباج أجدام

07:45 سلافيا براج X آينراخت فرانكفورت

07:45 سبورتنج براجا X ايلفسبورج

07:45 ستيوا بوخارست X ميتيلاند

07:45 جالاتا سراي X توتنام هوتسبر

07:45 لودوجوريتس رازجراد X أتليتك بلباو

07:45 نيس X تفينتي

07:45 أولمبياكوس X جلاسكو رينجرز

07:45 رويال يونيون سان جيلواز X روما

*الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى:

10:00 وست بروميتش ألبيون Xبيرنلي

*دوري المؤتمر الأوروبي:

10:00 أبويل Xفيورنتينا

10:00 ريال بيتيس X سيلجي

10:00 تشليسي Xنادي نوا

10:00 يورجورن Xباناثينايكوس

10:00 كوبنهاجن X باشاك شهير

10:00 هايدنهايم Xهارت أوف ميدلوثيان

10:00 ياجيلونيا Xمولده

10:00 لارني Xسانت جالن

10:00 لاسك لينز X سيركل بروج

10:00 فيتوريا جيماريش Xملادا بوليسلاف

07:45 جنت X أومونيا

07:45 هلسنكي X ليوبليانا

07:45 بافوس X أستانا

*الدوري السعودي للمحترفين:

07:00 العروبة X الاتحاد

05:00 الشباب X الخلود

04:30 الفيحاء X القادسية

*الدوري الإماراتي:

05:30 العين X بني ياس

*الدوري المويتاني الممتاز:

09:50 الشمال X المريخ

07:00 أنزايدانX نواكشوط كينجز

*دوري نجوم العراق:

06:45 زاخو X أربيل

04:15 ديالي X الميناء

04:15 نفط البصرة X الكهرباء

01:45 الحدود X النجف

*الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى:

08:30 وفاق سطيف X مولودية وهران