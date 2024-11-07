تشاهدون اليوم| الأهلي يواجه زد والاتحاد السكندري يتحدى حرس الحدود

تشاهدون اليوم خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات، اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات والتي جاءت كالتالي:
*الدوري المصري:
08:00 الأهلي X زد
05:00 الاتحاد السكندري X حرس الحدود
05:00 غزل المحلة X طلائع الجيش
*الدوري الإيطالي:
11:45 جنوي X كومو
*الدوري الأوروبي:
10:00 فنرباهتشة X ألكمار
10:00 فرينكفاروزي X دينامو كييف
10:00 أولمبيك ليون X هوفنهايم
10:00 لاتسيو X بورتو
10:00 مانشستر يونايتد X باوك سالونيكي
10:00 ريال سوسيداد X فيكتوريا بلزن
10:00 أندرلخت X أر إف أس
07:45 بودو X كاراباج أجدام
07:45 سلافيا براج X آينراخت فرانكفورت
07:45 سبورتنج براجا X ايلفسبورج
07:45 ستيوا بوخارست X ميتيلاند
07:45 جالاتا سراي X توتنام هوتسبر
07:45 لودوجوريتس رازجراد X أتليتك بلباو
07:45 نيس X تفينتي
07:45 أولمبياكوس X جلاسكو رينجرز
07:45 رويال يونيون سان جيلواز X روما
*الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى:
10:00 وست بروميتش ألبيون Xبيرنلي
*دوري المؤتمر الأوروبي:
10:00 أبويل Xفيورنتينا
10:00 ريال بيتيس X سيلجي
10:00 تشليسي Xنادي نوا
10:00 يورجورن Xباناثينايكوس
10:00 كوبنهاجن X باشاك شهير
10:00 هايدنهايم Xهارت أوف ميدلوثيان
10:00 ياجيلونيا Xمولده
10:00 لارني Xسانت جالن
10:00 لاسك لينز X سيركل بروج
10:00 فيتوريا جيماريش Xملادا بوليسلاف
07:45 جنت X أومونيا
07:45 هلسنكي X ليوبليانا
07:45 بافوس X أستانا
*الدوري السعودي للمحترفين:
07:00 العروبة X الاتحاد
05:00 الشباب X الخلود
04:30 الفيحاء X القادسية
*الدوري الإماراتي:
05:30 العين X بني ياس
*الدوري المويتاني الممتاز:
09:50 الشمال X المريخ
07:00 أنزايدانX نواكشوط كينجز
*دوري نجوم العراق:
06:45 زاخو X أربيل
04:15 ديالي X الميناء
04:15 نفط البصرة X الكهرباء
01:45 الحدود X النجف
*الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى:
08:30 وفاق سطيف X مولودية وهران