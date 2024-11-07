بعد افتتاح محافظ الأقصر له.. 10 معلومات عن معهد رعاية الضبعية الفني للتمريض

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، معهد رعاية الضبعية الفني للتمريض، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد البرعي مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الرعاية الصحية، والنائب محمد عبد العليم الضبعاوي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر وعدد من المسئولين التنفيذيين والقيادات الشعبية.

وتنشر "البوابة نيوز" 10 معلومات عن المعهد التمريضي بالضبعية كالتالي:

1 - يقع المعهد بقرية الضبعية بمدينة القرنة غرب الأقصر.

2 - مدة الدراسة به 3 سنوات للطلاب والطالبات الحاصلين علي الشهادة الإعدادية على أن يستكمل الطالب بالمعهد دراسته بمعهد تمريض إسنا.

3 - يضم المعهد نحو 125 طالباً وطالبة من مختلف أنحاء محافظة الأقصر يتلقون تدريبهم داخل المستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة.

4 - يتكون المعهد من عدد 7 فصول دراسية ومعامل وغرفة حاسب آلي وغرف إدارية وتم إعداده وتجهيزه بالأدوات اللازمة للدراسة

5 - الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر كانت قد أعلنت جاهزية المعهد التمريضي بالضبعية لاستقبال المتقدمين من جميع أبناء المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي.

6 – أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية فتح باب التقديم للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية (بالضبعية) للعام الدراسي "2024/2025" بنظام الخمس سنوات من طلاب الشهادة الإعدادية للعام الحالي من جميع أبناء محافظة الأقصر، خلال شهر سبتمبر وحتي الاكتفاء من الأعداد المطلوبة، وتم استلام الكراسات من داخل معهد رعاية الكائن بالمجمع الطبي الدولي.

7 - أوضحت الهيئة أن التقديم للمعهد من خلال ولي أمر الطالب على عدة مراحل وهي كالآتي: (الحد الأدنى ٢٦٤ درجة - ⁠من ٢٦٤ درجه وحتى ٢٦٢ درجة - ⁠من ٢٦٢ درجه وحتى ٢٦٠ درجة) على مدار 3 أيام.

8 – يأتي افتتح المعهد في إطار حرص الدولة على دعم مهنة التمريض والاهتمام بها لكونها أحد أهم دعائم المنظومة الصحية، ونظراً للدور الهام الذي تقوم به الهيئة التمريضية والتي تعد نبض القطاع الصحي.

9 – أكد محافظ الأقصر أهمية إعداد كوادر تمريض على كفاءة عالية ومستوى طبي متميز يساعد في تقديم خدمة طبية ورعاية صحية وعلاجية للمرضى بمختلف المؤسسات الطبية.

10 – أشار المحافظ إلى أن الأقصر محظوظة بتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل، لافتا إلى استمرار الجهود للارتقاء بالمستوى التعليمى لطلاب وطالبات مدارس التمريض بالمحافظة.

افتتاح معهد تمريض الضبعية (1)

افتتاح معهد تمريض الضبعية (11)

افتتاح معهد تمريض الضبعية (10)

افتتاح معهد تمريض الضبعية (9)

افتتاح معهد تمريض الضبعية (8)

افتتاح معهد تمريض الضبعية (7)

افتتاح معهد تمريض الضبعية (6)

افتتاح معهد تمريض الضبعية (5)

افتتاح معهد تمريض الضبعية (4)

افتتاح معهد تمريض الضبعية (2)