ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشديدات أمنية بالتزامن مع نظر أولى جلسات محاكمة عامل متهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت محكمة جنايات شمال القاهرة تشديدات أمنية بالتزامن مع نظر أولى جلسات محاكمة عامل بمحل عصير متهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة.
وتنظر محكمة جنايات أول درجة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد حجازي، أولى جلسات محاكمة ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما في القضية المعروفة بقهوة أسوان.
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.
وأحال المستشار شادي البرقوقي المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، المتهم ناصر صابر مشعان، 28 سنة، بكالوريوس نظم ومعلومات، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل مالك المحل الذي يستأجره المتهم بسبب خلافات ومشاحنات سابقة بينهما.
وحدد المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى جلسة اليوم لبدء المحاكمة أمام جنايات أول درجة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، و السعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.
واعترف المتهم في التحقيقات التي باشرها أمين عصر وكيل نيابة مصر الجديدة بارتكابه الجريمة لوجود خلافات سابقة مع المجني عليه، تتضمن حصول الضحية على حكم واجب النفاذ بحصة من العقار الذي يستأجر فيه المتهم محل العصير جنة الفواكه، بعد نزاعات قضائية مع المالك السابق، فاستشاط المتهم غضبا وبعد حدوث مشادة كلامية انتظر الضحية حتى عودته لمسكنه وقام بطعنه طعنة نافذة في البطن أخرجت الأحشاء، ثم انهال عليه بعدة طعنات متتالية أودت بحياته.

استئناف القاهرة إرتكاب التحقيقات البرقوق المحامي العام الأول المنعقدة بالعباسية بمصر الجديدة