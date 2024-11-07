أسامة السعيد: مصر صانعة للسلام ولا غنى عنها لإحلاله بالمنطقة

قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير الأخبار، إن مصر صانعة للسلام ولا غنى عنها في المنطقة، مشيرا إلى أنه من ثوابت السياسة المصرية هو إحلال السلام سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، كما أن السياسة الخارجية التي تتبعها الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعتمد على تعزيز الحلول السياسية للأزمات وتجنب الحلول العسكرية والتأكيد على أهمية احترام المواثيق الدولية وعدم التدخل في شؤون الدول.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز": "كذلك تعزز مصر مشروعات الدولة الوطنية التي تعزز الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وتؤكد على أواصر التعاون بين الدول المختلفة".

وتابع “السعيد”: "ما قدمته مصر على مدى الأزمة الحالية في قطاع غزة استطاع أن يبلور هذا الدور ويؤكد محورية الدور المصري في الإقليم وأنه لا غنى عن الدور المصري في إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تمل منطقة حيوية ليس فقط في الدول الموجودة فيها ولكن في كل دول العالم".