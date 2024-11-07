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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الانتخابت الأمريكية 2024.. "الجارديان": ترامب في طريقه للفوز بالتصويت الشعبي

ترامب
ترامب
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يسير الجمهوريون على الطريق الصحيح للفوز بالتصويت الشعبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأول مرة منذ 20 عاما، حيث يتقدم دونالد ترامب على كامالا هاريس بـ72.5 مليون صوت مقابل 68 مليونا تقريبا، بعد فوزه في المجمع الانتخابي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الخميس.

وعلى الرغم من أن فرز الأصوات لم يكتمل، فمن المتوقع أن يحقق ترامب 74 مليون صوت فاز بها في عام 2020، بينما فشلت هاريس في الحصول علي 81 مليون صوت حصل عليها سلفها جو بايدن في عام 2020.

واعترفت هاريس، أمس الأربعاء، بأنها خسرت الانتخابات، وحثت الأمريكيين المحبطين من النتيجة على "عدم اليأس"، والبقاء منخرطين ويقظين في الكفاح من أجل حماية الديمقراطية الأمريكية. 

وكانت هاريس قد اتصلت بترامب لتهنئته، في وقت سابق أمس الأربعاء، وكذلك بايدن، الذي دعا أيضا خصمه السابق لمقابلته في البيت الأبيض. و

أصدر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بيانا، هنأ فيه الجمهوريين وأشاد بهاريس وزميلها في الترشح تيم فالز، ووصفهم بأنهم "موظفون عموميون غير عاديين أداروا حملة رائعة."

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