اليوم.. طقس معتدل نهارا على القاهرة وأمطار على مناطق بالوجه البحري

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد اليوم ، أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وتمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم أيضا شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 17 درجة .