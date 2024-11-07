مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على طريق عاريا بقضاء بعبدا في جبل لبنان

أفادت مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عاريا بقضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات من موقع الاستهداف، والتي ظهرت فيها إحدى السيارات وهي تحترق، فيما لم ترد أنباء بعد عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي قطع السير على طريق الكحالة بالاتجاهين بسبب حادث أمني قاهر وتحويله صعودا باتجاه بسوس ونزولا باتجاه شويت.

ويأتي هذا الاستهداف بعد أن نفذت مسيرات إسرائيلية يوم أمس الأربعاء، 3 عمليات استهداف في جبل لبنان توزعت على مناطق بشامون وعاريا والقماطية، وحسب المعلومات فإنها أدت إلى مقتل شخصين وجرح عدد آخر.

يشار إلى أن عاريا هي بلدة تقع في قضاء بعبدا ضمن محافظة جبل لبنان. تقع على ارتفاع حوالي 700 متر فوق سطح البحر، وتبعد حوالي 17 كيلومترا جنوب شرق العاصمة بيروت، وتعتبر أحد الطرق الرئيسية التي تصل بين بيروت ودمشق.