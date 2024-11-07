أسعار الذهب اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، في محلات الصاغة المحلية، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميا، وسط ترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم بشأن أسعار الفائدة وتراجع كبير في الأسعار العالمية بعد فوز دونالد ترامب وسط توقعات بمزيد من الهبوط.

ولامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، فيما ينصب التركيز أيضا على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وبحسب “رويترز” انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2656.34 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 0327 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت أسعار الذهب في مصر وفقا الأسعار الرسمية المعلنة من قبل منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4314 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3775 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3236 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30 ألفا و200 جنيه.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2662 دولارا.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا خلال تداولات الأربعاء بنسبة 3.3% وهو أكبر انخفاض يومي منذ 7 يونيو 2024، ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2652 دولار للأونصة.



وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي وقفد أكثر من 130 دولار منذ ذلك الحين، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5% إلى 2663.60 دولار.