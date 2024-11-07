ضحية القيادة الجنونية.. "مكة" طفلة عمرها 3 سنوات دهستها سيارة خلال عزاء جدتها بأسيوط

لفظت الطفلة "مكة" ذات الـ٣ سنوات أنفاسها الأخيرة بعد أن صدمها شاب يقود سيارة بشكل جنوني بمنطقة الأربعين خلال تواجد الطفلة مع أهليتها أثناء تلقي عزاء جدتها، وفر السائق هاربا وتركها تنزف دماء ملقاة على الأرض.

وكان قد تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد بقيام سيارة تحمل أرقام ٢٧٣١ ي س ع سوداء، يقودها شاب بسرعة جنونية صدمت طفلة تدعى ملك ٣ سنوات، بمنطقة الأربعين بأسيوط، وتم نقل الطفلة للمستشفى وتوفيت في الحال وتم تشييع جثمانها، وسط حالة من الحزن بمنطقة الأربعين التي شهدت الحادث .

ويكثف ضباط مباحث قسم أول أسيوط بقيادة المقدم علي نصر جهودهم لضبط الجاني والسيارة، وتحرر محضر بذلك للعرض على النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.