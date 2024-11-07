صحة غزة تناشد المنظمات الدولية إرسال وفود طبية لمستشفيات شمالي القطاع

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن وزارة الصحة بغزة تناشد الهيئات والمنظمات الدولية والأممية بضرورة إرسال وفود طبية وجراحية إلى مستشفيات شمالي القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.