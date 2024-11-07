الصين تحث الحكومة الأمريكية للالتزام بمبدأ "صين واحدة"

أكدت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أنه يتعين على الحكومة الأمريكية أن تلتزم بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وفقًا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعربت الخارجية الصينية عن أملها في التعايش السلمي والمستقر مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة والاحترام المتبادلين.

جاء ذلك وفقًا لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، تعقيبا على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

واستكملت، ستواصل الصين بناء العلاقات الصينية الأمريكية مع التركيز على التعايش السلمي والمستقر مع الولايات المتحدة على أساس المنفعة والاحترام المتبادلين.

كما أشارت ماو نينج إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية هي قضية سياسية أمريكية داخلية، مؤكدةً أن الصين تحترم أي خيار للشعب الأمريكي.

وأعلن رئيس مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي مايكل جونسون عن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد تخطيه حاجز الـ 270 صوتا انتخابيا، وأعلن ترامب نفسه فوزه أمام تجمع من أنصاره، واصفا انتصاره بالتاريخي.