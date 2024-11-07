محافظ الأقصر يعقد لقاء جماهيريا مع أهالي قرية الضبعية.. صور

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لقاءً جماهيريًا مع أهالي قرية الضبعية بمدينة القرنة غرب الأقصر، بحث خلاله مطالب واحتياجات أهالي القرية، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين.

وتمثلت احتياجات أهالي قرية الضبعية، في استكمال مشروعات الصرف الصحي، وتزويد الوحدات الصحية بالأطباء، وزيادة الجهود لتجميل القرية، مع توفير خطوط سير مواصلات لعدد من المناطق بالضبعية، وتغطية ترعة القرية، واعتماد الحيز العمراني لعدد من النجوع بالضبعية، واستغلال الأراضي المخصصة للمشروعات التعليمية في إنشاء مدارس جديدة بالقرية.

وأعلن المحافظ خلال اللقاء، صدور قرار مجلس وزراء بشأن نقل أصول 5 وحدات صحية تابعة لمراكز ومدن محافظة الأقصر لولاية الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطبيق العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل من بين هذه الوحدات مركز طب أسرة الضبعية، وذلك استجابة لطلب الأهالي، كما أكد المحافظ أن الأولوية لاستكمال مشروعات الصرف الصحي معلناً قرب افتتاح عدد من مشروعات الصرف في مختلف أنحاء المحافظة.

تزويد قرية الضبعية بـ150 عمود كهرباء لتحسين الإضاءة

ونوه المحافظ، إلى تزويد قرية الضبعية بعدد 150 عمود كهرباء لتحسين الإضاءة بالطرق والشوارع، كما أصدر توجيهاته إلى رئيس مدينة القرنة للعمل علي زيادة عدد سيارات الكسح لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة، بالإضافة إلى توفير معدات وأدوات لتكثيف أعمال التطوير والتجميل والنظافة بالضبعية.

وطمأن المحافظ الأهالي بقرب اعتماد المخططات العمرانية، ودخول مناطق جديدة الحيز العمراني، مشيراً إلى بحث ودراسة تغطية ترعة الضبعية، ومخاطبة المرور بشأن خطوط السير والمواصلات بالقرية، مشيرا إلى استكمال المشروعات التعليمية وإنشاء المدارس التي تم تخصيص أراض لها بالتعاون مع الأبنية التعليمية.

شهد اللقاء الجماهيري الذي عقد بقرية الضبعية، كلاً من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور أحمد البرعي مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الرعاية الصحية، والنائب محمد عبد العليم الضبعاوي عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الصرف الصحي بالأقصر.

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