الصين ردًا على ترامب: قضية تايوان الأكثر حساسية في العلاقات مع أمريكا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن "الخارجية الصينية" ردًا على تصريحات ترامب، أن قضية تايوان هي الأكثر أهمية وحساسية في العلاقات الصينية الأمريكية.

وقالت الصين، إنها تأمل في التعايش السلمي مع الولايات المتحدة، قبل وقت قصير من تأمين دونالد ترامب لإعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أمس الأربعاء، إن سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة متسقة وواضحة، ونحن ننظر إلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة ونتعامل معها وفقًا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.

وقدمت الحكومة الصينية موقفًا رسميًا محايدًا بشأن الانتخابات، واصفة إياها بأنها مسألة داخلية للولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، حاولت وسائل الإعلام الرسمية الصينية تصوير التصويت على أنه انعكاس للانقسامات الاجتماعية العميقة والخلل السياسي في الولايات المتحدة، وسط شعور واسع النطاق في الصين بأنه بغض النظر عمن سيفوز، فمن غير المرجح أن تتحسن العلاقات الثنائية المتوترة.