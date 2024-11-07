بالفيديو.. تفاصيل انطلاق القوافل العلاجية الشهرية لحياة كريمة بالبحر الأحمر

كشف عبد الصمد ماهر، المتخصص في شئون وزارة الصحة، عن تفاصيل انطلاق القوافل العلاجية الشهرية لحياة كريمة بالبحر الأحمر، مشيرا إلى أن هناك قوافل تكون تابعة للوزارة بالتنسيق مع المديريات الصحية بكل محافظة، وأخرى تكون من مؤسسات المجتمع المدني، بالتنسيق أيضا مع وزارة الصحة.

وتابع عبد الصمد ماهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد: تشمل القوافل الطبية في التخصصات التالية: «النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل».

وأضاف أن سيارات القوافل الطبية تكون مجهزة ببرنامج مربوط مع المجالس الطبية، منوها بأن كل الخدمات والعلاج المقدم للمواطنين مجاني بالكامل.

واختتم قائلا: جميع العمليات الجراحية العاجلة يتم تحويلها لأقرب مستشفى، على نفقة الدولة، دون انتظار دور على سيستم الوزارة.



