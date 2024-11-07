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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جيش الاحتلال: قوات من لواء كفير بدأت تعمل في بيت لاهيا شمال غزة

نازحون فلسطينيون
نازحون فلسطينيون
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أعلن جيش الاحتلال، اليوم الخميس، أن قوات من لواء كفير بدأت تعمل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أنه وسّع نطاق عمليته البرية الجارية في شمال قطاع غزة لتشمل بلدة بيت لاهيا.

بدأ لواء كفير عملياته في بيت لاهيا، أمس الأربعاء، بعد أن قال الجيش إنه حصل على معلومات استخباراتية مسبقة وأدلة على الأرض تفيد بأن حركة حماس يعملون هناك، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ويقدر عدد الفلسطينيين المقيمين في بيت لاهيا بنحو 3 آلاف شخص.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعمل على تمكين السكان المدنيين من إخلاء البلدة وسط مواجهة حماس.

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