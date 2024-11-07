أشرف أبو الهول: هناك مَن يُحمِّل بايدن مسئولية خسارة هاريس

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إنّ هناك مَن يُحمِّل الرئيس الأمريكي جو بايدن مسئولية خسارة كامالا هاريس، وفرص ترشحها بعد 4 سنوات قد تكون ضعيفة.

وأضاف أبو الهول، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «يمكن أن يكون لهاريس نية في خوض الانتخابات مرة أخرى، وتريد أن تستفيد من بقائها كنائبة للرئيس 4 سنوات وخوضها الانتخابات الطاحنة، لكنها هُزمت هذه المرة والأمور قد تتغير خلال 4 سنوات وربما يدفع الديمقراطيون بمرشح آخر أقوى».

وتابع الكاتب الصحفي: «قليل من نواب الرؤساء الأمريكيين استطاعوا خوض انتخابات رئاسية ويفوزوا فيها، لأن النائب يتعرض لمحاسبة جماهيرية من الناخب بوصفه كان نائبا لرئيس قد يكون اتبع سياسات فاشلة، وهذا ما حدث مع هاريس، فهناك مَن يُحمِّل بايدن مسئولية خسارة هاريس من خلال السياسة الاقتصادية التي أدت إلى رفع كامل للأسعار وبالتالي ازدادت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير جدا».