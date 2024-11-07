صحة المنيا: تقديم 1229 خدمة طبية خلال قافلة مجانية بقرية يونس صميدة

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية مجانية فى قرية يونس صميدة بمركز المنيا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي والوصول بالخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجا لحياة صحية أفضل.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومى الإثنين والثلاثاء 4 و5 نوفمبر، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1229 حالة وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات، وقدمت الخدمات الطبية إلى 199 حالة جراحة، 314 أطفال، 233 باطنة، 68 نساء، 59 أسنان، 90 أنف وأذن، 148 جلدية و18 تنظيم أسرة، وإجراء 156 تحليلا متنوعا و3 حالات أشعة عادية، 99 كشف مبكر للضغط والسكر وخلع أسنان لعدد 5 حالات وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 114 من أهالى القرية.

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