"المقاولون العرب" تبحث فرص التعاون مع زامبيا

استقبل المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، تشارلز ميلوبى، وزير البنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية الزامبي.

جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، وبحث الفرص المتاحة أمام الشركة في مشروعات التنمية في زامبيا.

جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقامة حاليا بالقاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر.

حضر اللقاء سفير زامبيا توبلى مولامبو لوبايا، والوفد المرافق، والمهندسة هبه أبو العلا عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد علوى عضو المجلس التنفيذي للشركة.

وأعرب الوزير الزامبى عن تطلعه لمشاركة شركة المقاولون العرب فى المشروعات المختلفة ومشروعات البنية التحتية، لما تمتلكه من تاريخ كبير في القارة الأفريقية، خاصة وأن لديها تجارب ناجحة فى زامبيا.

من جانبه أعرب المهندس أحمد العصار على حرص الشركة دائمًا على العمل في المشروعات بالدول الأفريقية لما لها من خبرة وسابقة أعمال كبيرة، وأكد على الرغبة فى العمل بالسوق الزامبى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على نشر التنمية بالدول الأفريقية الشقيقة وتعزيز التنمية المستدامة بها، كذلك نقل الخبرات المصرية إلى الأشقاء في مجال التشييد والبناء.

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